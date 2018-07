Reino Unido tem maior nível de desemprego desde 1994 O desemprego no Reino Unido subiu para seu nível mais alto em 16 anos, em agosto, de acordo com as estatísticas oficiais apresentadas nesta quarta-feira. De longe, este resultado é a maior queda de vagas em tempo parcial (meio período) já registrada. O Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) disse que o número de pessoas desempregadas no Reino Unido aumentou em 114 mil em três meses, até o final de agosto, totalizando 2,57 milhões, enquanto a taxa de desemprego subiu para 8,1%. A última vez em que havia mais pessoas sem ocupação foi em outubro de 1994, segundo o ONS.