Reino Unido tratará europeus como demais imigrantes após Brexit

BIRMINGHAM, REINO UNIDO - A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou nesta terça-feira, 2, as novas regras de imigração no Reino Unido, que entrarão em vigor após o Brexit e darão prioridade aos trabalhadores qualificados, sem a livre circulação de cidadãos europeus.

"Quando abandonarmos (a União Europeia), colocaremos em andamento um sistema de imigração que acabará, de uma vez por todas, com a livre circulação" de cidadãos europeus no Reino Unido, declarou a chefe de governo em um comunicado.

"Será um sistema com base na capacidade dos trabalhadores e não em sua origem”, disse May. "Este novo sistema permitirá reduzir a imigração de pessoas pouco qualificadas" e colocará "o Reino Unido no caminho de uma imigração reduzida a níveis viáveis, como prometemos".

A premiê se comprometeu durante a campanha para as legislativas de 2017 em reduzir o saldo migratório a menos de 100 mil pessoas ao ano, contra as 273 mil de 2016. Ela deve detalhar este novo sistema na quarta-feira, em um congresso do Partido Conservador em Birmingham, no centro do Reino Unido.

Segundo estas novas regras, quem quiser se instalar no Reino Unido deverá atestar um certo nível de renda, para evitar que ocupem empregos "que possam ser desempenhados" pela população britânica. Os vistos para estudantes não estarão submetidos aos mesmos critérios.

Atualmente, os cidadãos da União Europeia podem se instalar e trabalhar livremente no Reino Unido, uma situação que deve ser encerrada depois do período de transição do Brexit, em dezembro de 2020, caso ocorra um acordo entre Londres e Bruxelas sobre as condições de saída dos britânicos do bloco. / AFP