Reino Unido ultrapassa os mil casos de covid-19 com 260 mortes em 24 horas

LONDRES - O Reino Unido superou neste sábado, 28, a marca de mil mortes em decorrência da infecção pelo novo coronavírus, após anúncio de 260 óbitos a mais do que no boletim apresentado ontem pelo Ministério da Saúde do país.

De acordo com as informações apresentadas hoje, o total de vítimas passa a ser de 1.019, se juntando a Irã, Itália, Espanha, China, e França, que já tinham alcançado - de acordo com dados oficiais - a marca do milhar.

Ao todo, 17.089 mil pessoas testaram positivo no Reino Unido, entre as mais de 120 mil que foram submetidas a avaliação.

Hoje, depois do primeiro-ministro, Boris Johnson, e do ministro da Saúde, Matt Hancock, foi a vez do deputado escocês Alister Jack, que integra o gabinete governamental, anunciar que está infectado pelo novo coronavírus, apresentando sintomas leves.

O premiê britânico garantiu, ao divulgar em vídeo a informação que deu positivo, que permaneceria trabalhando durante o período de isolamento forçado.

Testes em agentes de saúde

Por outro lado, os funcionários do serviço público de saúde (NHS) começaram a ser submetidos a testes em um centro instalado na localidade de Chessington, nos arreadores de Londres, onde acontece anualmente a Feira Mundial de Turismo.

O espaço se tornou um hospital temporário, com duas unidades, cada um com capacidade para atender 2 mil pacientes.

O governo britânico decretou na última segunda-feira, 23, o isolamento obrigatório de toda a população, com exceção em casos excepcionais, com risco de multas que podem chegar até 60 libras (R$ 379), além da possibilidade prisão, em caso de desobediência. / EFE