Reiwa: o nome da nova era imperial no Japão

Nos documentos oficiais japoneses estamos no ano 31 da era Heisei, que corresponde aos anos de reinado do imperador Akihito. Com sua abdicação em 30 de abril, o arquipélago mudará literalmente de época.

Tradicionalmente o nome da nova era é anunciado após a morte do imperador, algo imprevisível. Em 7 de janeiro de 1989, quando Hirohito morreu, o Japão estava no ano 64 da era Showa (1926-1989) e da noite para o dia passou para a era Heisei. Dessa vez é diferente.

O 125º imperador do Japão, Akihito, expressou em 2016 seu desejo de se aposentar devido a sua idade e estado de saúde. Foi adotada então uma lei excepcional para permitir a mudança.

Os preparativos começaram à meses, e com eles os debates, em segredo, para eleger o nome da nova era, anunciada um mês antes do príncipe herdeiro Naruhito suceder o trono do Crisântemo.

Os fabricantes de calendários, o governo, escolas e hospitais usam a data de início da era em seus documentos, junto às datas do calendário gregoriano, e terão pouco tempo para se organizar. As moedas também tem que ser cunhadas com o novo selo.

A prática da era ("gengo" em japonês) remonta à antiga China, mas só continua vigente no Japão, segundo historiadores. O país teve quase 250 eras, muitas mais do que o número de imperadores, porque antes se costumava mudar o nome após catástrofes naturais ou de acontecimentos relevantes.

Reiwa

O nome da era imperial que acompanhará o reinado do imperador Naruhito após a abdicação de seu pai, Akihito, se pronuncia "Reiwa", a união de dois ideogramas que podem significar "agradável" ou "ordem" e "harmonia" ou "paz".

"Significa o nascimento de uma civilização em que reina uma harmonia entre os seres", disse o Primeiro-Ministro Shinzo Abe em uma entrevista coletiva. Ainda não foi confirmada a ortografia no alfabeto latino.

O especialista em literatura japonesa, Ryan Shaldjian Morrison, da Universidade de Nagoia, propõe como tradução mais apropriada "venerável harmonia", acrescentando que o caractere "rei" pode ter outros significados como "ordem" ou "bem/belo/agradável".

O termo vem de uma antologia de poemas japoneses chamada "Manyoshu", que tem 1.200 anos. "É a primeira vez que se usa um termo procedente de textos japoneses" e não chineses, disse o Chefe do Executivo, considerado por muitos um nacionalista.

O nome da era, cujo anúncio é um acontecimento histórico em si mesmo para os japoneses, é resultado de uma reflexão de vários meses entre especialistas, personalidades de diversas origens e dirigentes políticos.

A abdicação do imperador Akihito do Japão acelera a sucessão e coloca em pauta a urgência do debate sobre a manutenção do tradição patrilinear, diante do cada vez mai reduzido número de futuros herdeiros ao trono.

Após Naruhito, sobram somente três homens na linha de sucessão: o príncipe Akishino (53 anos), segundo filho do casal imperial, o príncipe Hisahito (12 anos), filho do príncipe Akishino, e o irmão do imperador Akihito, de 83 anos, o terceiro da lista //AFP