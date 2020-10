Rejeição dos EUA à candidata nigeriana complica a corrida pela liderança da OMC

GENEBRA - A oferta da Organização Mundial do Comércio (OMC) para selecionar um novo líder foi mergulhada na incerteza na quarta-feira, 28, depois que os Estados Unidos rejeitaram a mulher nigeriana proposta como a próxima diretora-geral do vigilante do comércio global.

Apenas seis dias antes da eleição nos EUA, em que o comércio é um tema quente, Washington desferiu outro golpe na OMC, que o presidente dos EUA, Donald Trump, descreveu como "horrível" e tendencioso em relação à China. O governo Trump já paralisou o papel da OMC como árbitro global do comércio ao bloquear as indicações para seu painel de apelações. Agora, ele ameaça deixá-lo sem líder por semanas ou meses.

A própria OMC convocou uma reunião para 9 de novembro, menos de uma semana após a eleição, quando espera ter garantido o apoio total para Ngozi Okonjo-Iweala, da Nigéria. A decisão precisa ser aprovada por consenso, no entanto, o que significa que qualquer um dos 164 membros da OMC pode bloquear sua indicação.

Após semanas de consultas, três embaixadores da OMC, a "troika" encarregada de encontrar um sucessor para o brasileiro Roberto Azevedo, anunciou em reunião em Genebra na quarta-feira que a ex-ministra das Finanças nigeriana deveria ser a próxima chefe, pois ela havia garantido apoio interregional.

"Todas as delegações que expressaram suas opiniões hoje expressaram forte apoio ao processo, à troika e ao resultado. Exceto uma", disse o porta-voz da OMC Keith Rockwell a repórteres após a reunião a portas fechadas, especificando que aquele era o Estados Unidos. O escritório do Representante de Comércio dos EUA divulgou posteriormente uma declaração apoiando oficialmente o único outro candidato remanescente, a ministra do Comércio sul-coreana Yoo Myung-hee, elogiando-a como uma negociadora comercial de sucesso com as habilidades necessárias para liderar o órgão comercial em um "momento muito difícil".

"Deve ser liderado por alguém com experiência real e prática no campo", disse em uma possível crítica à candidata nigeriana, que os críticos dizem não ter conhecimento técnico das negociações comerciais multilaterais.

William Reinsch, um ex-funcionário sênior do Departamento de Comércio agora no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, disse que a medida dos EUA provavelmente piorará as tensões comerciais que já estão em alta dentro da OMC. "É muito trumpiano. Eles estão basicamente dizendo: 'Queremos conseguir o que queremos e estamos dispostos a jogar areia nas engrenagens se não conseguirmos'", disse, acrescentando que era possivelmente uma tentativa de ganhar concessões em outras disputas.

Atividade frenética

Os próximos passos são incertos, mas Rockwell, porta-voz da OMC, disse que provavelmente haverá "atividade frenética" antes da reunião de 9 de novembro para garantir o consenso necessário. Não ficou imediatamente claro se o resultado da votação nos EUA afetaria a posição do país sobre a nomeação de Okonjo-Iweala. A essa altura, Trump pode estar chefiando uma administração manca.

Muitos membros, incluindo China e Estados Unidos, recusaram-se a nomear publicamente sua preferência antes de quarta-feira, embora alguns países africanos, caribenhos e outros tenham expressado apoio a Okonjo-Iweala durante o processo de seleção de quatro meses. A União Europeia a endossou em 26 de outubro. O vazio de liderança foi criado depois que Azevedo, chefe da OMC, deixou o cargo um ano no início de agosto. A OMC está atualmente sendo dirigida por quatro deputados.

Okonjo-Iweala, uma ex-ministra das Finanças de 66 anos e diretora-gerente do Banco Mundial, enfrentaria desafios consideráveis ​​com economias rivais brigando em meio a tensões crescentes e protecionismo durante uma queda do comércio induzida pelo coronavírus. Atualmente presidente do conselho da aliança de vacinas GAVI, ela também disse que a OMC deve desempenhar um papel na ajuda aos países mais pobres no acesso aos medicamentos e vacinas contra a covid-19./REUTERS