Relação com EUA não muda sistema de Cuba, diz Raúl Castro Três homens que cumpriram longas penas de prisão por espionagem nos EUA foram ovacionados no Parlamento de Cuba, enquanto sacudiam os punhos em sinal de vitória, ao mesmo tempo em que o presidente cubano, Raúl Castro, declarava que a aproximação com os EUA não irá mudar o sistema comunista do país.