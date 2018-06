Relação com os EUA precisa ser reconstruída, diz Merkel

"As alegações são graves. Eles (Estados Unidos) precisam ser investigados e, ainda mais importante para o futuro, uma nova confiança precisa ser reconstruída", afirmou Merkel ao Parlamento alemão no começo de um debate sobre as espionagens norte-americanas na Alemanha.

Entretanto, Merkel moderou suas críticas ao declarar que a aliança com Washington "continua sendo uma garantia fundamental para nossas liberdade e segurança".

A necessidade de manter uma relação próxima com os Estados Unidos ao mesmo tempo em que responde à indignação pública sobre a espionagem norte-americana é um desafio para a chanceler, que trabalhou para minimizar o impacto das alegações que surgiram no final de outubro. Fonte: Associated Press.