Relações exteriores é prioridade do novo presidente da Argentina

BUENOS AIRES - O novo presidente da Argentina, Mauricio Macri, ressaltou na quinta-feira, entre suas prioridades, o impulso às relações exteriores e estreou seu governo com reuniões bilaterais com vários líderes da região.

Macri ratificou sua aposta em abrir a Argentina "ao mundo" durante seu discurso de posse, no qual lançou uma mensagem aos oito presidentes latino-americanos que presenciaram o evento no Congresso, e antecipou que buscará "a unidade e a cooperação".

"Somos filhos deste tempo e devemos compreendê-lo sem preconceitos nem rancores. Acreditamos na unidade e na cooperação da América Latina e do mundo no fortalecimento da democracia como única possibilidade para superar as confrontações", afirmou.

Mais tarde, Macri recebeu na chancelaria os representantes de mais de 50 delegações estrangeiras que presenciaram sua posse, entre eles, os presidentes de Colômbia, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Equador e Peru, o rei Juan Carlos da Espanha, o secretário de Transportes dos EUA, Anthony Foxx, e Eliseo Ariotti, núncio no Paraguai, representante do Vaticano.

Como presidente, Macri estreou sua agenda internacional com as reuniões bilaterais que teve com os presidentes do Peru, Ollanta Humala, e do Paraguai, Horacio Cartes.

Na Casa Rosada, sede de governo, Macri trocou palavras de maneira informal com a presidente Dilma Rousseff, que chegou atrasada e não presenciou a cerimônia no Congresso argentino.

Macri havia iniciado sua agenda de reuniões bilaterais já na quarta-feira, às vésperas de sua posse, na sede da prefeitura de Buenos Aires, cidade que governou durante oito anos antes de assumir a presidência.

Sua agenda incluiu também reuniões com o vice-presidente regional do Banco Mundial, Jorge Familiar, e o secretário-geral da Unasul, Ernesto Samper.

Gabinete. Os integrantes do gabinete de ministros de Macri assumiram ontem seus cargos após prestarem juramento em uma cerimônia que ocorreu no Museu do Bicentenário da Casa Rosada.

Macri evitou a figura de um "superministro" e dividiu a área de Economia em seis pastas, mas a equipe terá seu "homem forte", o chefe de gabinete, Marcos Peña, pessoa de confiança do novo presidente.

Após empossar seus ministros, Mauricio Macri presidiu uma noite de gala no Teatro Colón de Buenos Aires, transformando-se no primeiro presidente da Argentina a comparecer ao histórico recinto desde 2001.

A noite de gala no Colón é uma tradição que foi mantida pelos líderes argentinos desde a década de 1920, para tratar com atenção os convidados especiais em sua posse. No entanto, Néstor Kirchner, em 2003, e Cristina Kirchner, em 2007 e 2011, não seguiram o costume.

Nesta sexta-feira, 11, Macri continuará com sua agenda, com um serviço inter-religioso na Catedral de Buenos Aires e uma reunião com os ex-candidatos à presidência nas eleições de outubro. /EFE