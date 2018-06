Relatório aponta 20 mil desaparecidos no México

Entre os desaparecidos estavam 11.201 homens, 8.304 mulheres e 500 outras pessoas de gênero desconhecido. Do total, cerca de 33% eram jovens com idades de 10 a 17 anos, e 25% tinham entre 18 e 30 anos. Só em 2011, 7.813 pessoas desapareceram, ante 6.766 em 2010.

O Propuesta Civica esclareceu que obteve os números de um repórter do Los Angeles Times. O grupo alertou, entretanto, que não tinha como distinguir as vítimas da violência por parte do governo mexicano daquelas envolvidas na guerra dos cartéis de drogas.

Durante o regime de Calderón, que durou de dezembro de 2006 até 1º de dezembro deste ano, o total de mortos em decorrência dos conflitos entre traficantes de drogas e as forças de segurança chegou a 60 mil. De acordo com o relatório, a Cidade do México e o Estado de Jalisco, no oeste do país, registraram o número mais alto de desaparecimentos.

O Propuesta Cívica observou algumas inconsistências que requerem confirmação oficial. Por exemplo, certas regiões que sofreram com uma crescente onda de violência nos últimos anos, incluindo Nuevo León e Sonora, tiveram um número relativamente baixo de desaparecimentos. As informações são da Dow Jones.