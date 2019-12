Relatório de impeachment acusa Trump de abuso de poder

A Comissão de Inteligência da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou na tarde desta terça-feira, 3, o relatório final sobre o processo de impeachment contra o presidente Donald Trump.

LEIA TAMBÉM > Trump recusa convite para apresentar defesa no Congresso sobre processo de impeachment

O documento compila, em 300 páginas, os depoimentos e informações coletadas durante a investigação e acusa Trump de abusar do poder de presidente para solicitar interferência estrangeira nas eleições de 2020. O texto também afirma que o presidente cometeu tentativa de obstrução de justiça.

Os democratas, partido de oposição a Trump, estão na liderança da Comissão de Inteligência e, desde que o processo de impeachment foi aberto, no fim de setembro, o partido vem reunindo informações de que o presidente pressionou o governo e Volodmir Zelenski na Ucrânia para conduzir uma investigação que prejudicasse Joe Biden . Vice-presidente dos EUA no governo Obama, Biden é hoje um dos principais adversários políticos de Trump na campanha eleitoral do ano que vem.

No relatório divulgado hoje, a Comissão de Inteligência indica que Trump “colocou seus próprios interesses pessoais e políticos acima dos interesses nacionais dos Estados Unidos". Os depoimentos de diplomatas e funcionários do governo apontam que Trump condicionou a liberação de US$ 400 milhões em assistência militar à Ucrânia à condução de uma investigação que atingiria o filho de Biden, Hunter Biden.

A Comissão de Inteligência delega para o Congresso a definição sobre a remoção ou não do presidente. O relatório será encaminhado para a Comissão de Justiça da Câmara, que inicia audiências nesta quarta-feira, 3, para discutir se os atos do presidente constituem crimes que justificam sua remoção do cargo.Trump negou participar de depoimentos no Congresso.

Para Entender Qual a relação de Joe Biden com a Ucrânia no escândalo do impeachment de Trump Filho do ex-vice presidente dos EUA trabalhou durante anos em empresa ucraniana e Trump o acusa de interferir em investigações para interesse próprio

Para que os artigos do impeachment sejam aprovados na Câmara, a maioria simples dos deputados precisa se declarar a favor. Depois disso, o tema passa a ser discutido no Senado, onde Trump tem maioria e a oposição vê com ceticismo a chance de conseguir dois terços dos votos para remover o presidente.

Os democratas listaram ainda sete fatos que os levam à conclusão de que houve tentativa de obstruir as investigações, como a negativa constante do presidente em colaborar com as investigações, fornecer documentos ou permitir que os conselheiros de alto escalão prestassem depoimentos.

Deputados republicanos divulgaram seu próprio relatório sobre o processo de impeachment, na tentativa de deslegitimar o esforço democrata. Os democratas divulgaram o relatório nesta terça-feira, enquanto Trump está fora do país, em viagem oficial para encontro dos países integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Em Londres, o presidente acusou a oposição de agir com motivação eleitoral. “

Há pouco mais de 15 dias, os deputados fizeram as audiências públicas do processo contra Trump e desde então têm acelerado o ritmo no processo que pode atingir o presidente. Os democratas tentam agilizar a análise do impeachment, com receio de que prolongar o debate prejudique os senadores que são candidatos à presidência, que perderão tempo de campanha ao permanecerem em Washington para as votações do Congresso.