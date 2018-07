Relatório diz que pilotos do AF 447 cometeram uma série de erros

O relatório oficial sobre a queda do voo 447 da Air France, divulgado nesta sexta-feira, concluiu que os pilotos da aeronave cometeram uma série de erros.

Investigadores franceses afirmaram que os pilotos não reagiram de maneira correta para evitar a queda de altitude do avião, quando os sensores da aeronave deixaram de funcionar.

O AF 447, que partiu do Rio de Janeiro com destino a Paris, caiu no Oceano Atlântico no dia 31 de maio de 2009, matando todas as 228 pessoas a bordo.

A Air France continua afirmando, entretanto, que os pilotos foram induzidos a erro por um indicador de velocidade do avião, que apresentou falhas. O relatório também afirma que os pilotos não alertaram os passageiros sobre a crise, enquanto lutavam para recuperar o controle da aeronave.