Relatório sobre festas de Boris Johnson na pandemia indica falhas de conduta e álcool em excesso

LONDRES - Um relatório independente sobre a realização de festas durante a pandemia na residência oficial do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, indicou falhas graves de conduta e desrespeito aos padrões éticos que se esperam de membros do governo. Chamado de "relatório Sue Gray", o texto foi tornado público nesta segunda-feira, 31, e amplia a pressão pela renúncia de Johnson, que é criticado tanto pela oposição quanto por membros de seu próprio partido.

Segundo o texto, o fato de as festas terem ocorrido durante a fase mais dura do lockdown contra a pandemia de covid-19 no Reino Unido é difícil de ser justificado para a opinião pública.

Leia Também Britânicos multados por festa na quarentena querem punição para Boris Johnson

"Houve pouca reflexão sobre se essas festas eram apropriadas. Houve falhas de liderança do gabinete (do primeiro-ministro)", diz o relatório. "Algumas reuniões não deveriam ter ocorrido e outras não deveriam ter tomado o rumo que tomaram."

Ainda de acordo com o texto, o consumo de álcool durante as festas foi excessivo. "O consumo de álcool em ambiente de trabalho não é apropriado em nenhuma ocasião. Medidas devem ser tomadas para criar uma política robusta sobre o consumo de álcool em locais de trabalho."

Boris Johnson pediu desculpas no Parlamento britânico, mas insistiu que ele e seu governo podem ser confiáveis. Ele disse aos legisladores na Câmara dos Comuns que faria mudanças na forma como o governo é administrado após o escândalo. “Eu entendi e vou consertar”, disse.

"Eu sei qual é a pergunta: 'Pode-se confiar neste governo?'" ele reconheceu. "Sim, pode", disse ele, defendendo seu trabalho a favor do Brexit e contra o coronavírus.

O relatório de Gray analisou o que se tornou semanas de um fluxo constante de histórias sobre eventos em Downing Street durante o bloqueio da covid-19, com relatos de assessores enchendo uma mala cheia de álcool de supermercado e dançando até de madrugada.

No entanto, partes do relatório não foram publicadas devido à investigação policial em andamento, que pode levar meses. Até agora, Johnson resistiu a pedidos de opositores e alguns de seu próprio partido para renunciar, dizendo que as pessoas precisavam esperar pelo relatório.

Foi solicitado a Gray investigar mais de uma dúzia de reuniões - incluindo uma festa "traga sua própria bebida" no jardim de Downing Street - em um momento em que milhões foram mantidos separados de amigos e parentes por meses por causa das restrições contra a covid-19.

Desde que a investigação policial foi aberta na semana passada, Gray disse que só poderia se referir a quatro eventos, em vez dos 16 que inicialmente considerou, para garantir que não prejudicasse a investigação policial.

“Infelizmente, isso significa que estou extremamente limitada no que posso dizer sobre esses eventos e não é possível no momento fornecer um relatório significativo que defina e analise as extensas informações factuais que consegui reunir”, escreveu ela.

Entre os eventos sob investigação policial estão uma festa de aniversário de Johnson em junho de 2020 e duas reuniões realizadas na véspera do funeral do príncipe Philip em abril de 2021.

Governo em crise

As alegações de que o primeiro-ministro e sua equipe desrespeitaram as restrições impostas ao país para conter a propagação do coronavírus causaram indignação pública, levaram alguns parlamentares conservadores a pedir a renúncia de Johnson e desencadearam intensas lutas internas dentro do partido governista.

Os opositores criticaram a natureza limitada do relatório e renovaram seus apelos para que Johnson renuncie. "Todo mundo sabe que Boris Johnson quebrou as regras e mentiu para o país", disse Ed Davey, líder do partido de oposição Liberal Democrata.

Angela Rayner, vice-líder do principal partido de oposição, o Partido Trabalhista, disse que achou o relatório "doentio".

"É o fracasso mais fundamental de qualquer primeiro-ministro e estou absolutamente chocada que Boris Johnson possa mostrar seu rosto no Parlamento hoje", disse ela à Sky News. "Ele deveria renunciar porque perdeu a confiança do povo britânico."

O porta-voz do primeiro-ministro disse que Johnson não acredita que tenha infringido a lei. Mas o assunto é o mais recente de uma série de escândalos para manchar Johnson, que foi criticado pelo financiamento de uma cara reforma de apartamento, supostamente priorizando a evacuação de animais do Afeganistão e a concessão de contratos covid.

Mas o atraso na entrega do relatório também deu a Johnson e seus apoiadores tempo para tentar persuadir os colegas a não desencadear um voto de confiança contra ele.

Não está claro se as descobertas completas de Gray serão publicadas assim que a investigação policial terminar. O porta-voz de Johnson disse que o gabinete do primeiro-ministro discutirá com a polícia e a equipe de Gray “o que é adequado” publicar.

Johnson pode ser interrogado por detetives como parte da investigação policial e pode ser multado se for descoberto que violou a lei.

Foco em outros assuntos

O premiê, enquanto isso, estava tentando mudar o assunto de seus problemas pessoais, marcando o segundo aniversário do Brexit nesta segunda-feira, divulgando oportunidades econômicas fora da União Europeia. O Reino Unido deixou oficialmente o bloco de 27 países em 31 de janeiro de 2020, embora tenha permanecido parte das estruturas econômicas da UE por mais 11 meses.

Desde então, a agitação da pandemia de coronavírus obscureceu as ruínas econômicas causadas pelo fim do comércio sem atrito com o maior parceiro econômico da Grã-Bretanha. A economia da Grã-Bretanha está crescendo após entrar em recessão em meio a bloqueios pandêmicos, mas o comércio com a UE caiu desde que o Brexit introduziu verificações alfandegárias e outros obstáculos.

Johnson prometeu na segunda-feira "liberar o potencial do Brexit", apresentando um projeto de lei de “Liberdades do Brexit” que o governo diz que reduzirá a burocracia para as empresas britânicas, alterando as leis que foram herdadas dos anos do Reino Unido como membro da UE. Os opositores, porém, dizem que o projeto apenas tornará mais fácil para o governo mudar as leis sem a aprovação do Parlamento.

O governo também está prometendo esta semana dar detalhes há muito esperados dos planos para “aumentar o nível” do país, expandindo as oportunidades econômicas para regiões negligenciadas.

Johnson também planeja um esforço diplomático para tentar aliviar as tensões entre a Rússia e a Ucrânia. Seu gabinete diz que o primeiro-ministro falará com o presidente russo, Vladimir Putin, por telefone na segunda-feira e visitará a Ucrânia na terça-feira, como parte dos esforços para impedir que a Rússia invada seu vizinho./AP, EFE e REUTERS.