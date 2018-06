Relembre ataques a tiros que chocaram o mundo

Nos últimos anos, escolas, universidades, instituições e templos foram palco de tiroteios e massacres ao redor do mundo. Veja alguns dos casos mais graves:

Dezembro de 2012 - EUA

Um atirador abriu fogo em uma escola primária de Newtown, no Estado de Connecticut, deixando ao menos 27 pessoas mortas - incluindo 18 crianças - segundo autoridades policiais ouvidas pela emissora CBS.

O ataque ocorreu na escola primária Sandy Hook School, que tem cerca de 600 alunos entre 5 e 10 anos de idade, e fica no nordeste dos Estados Unidos.

Agosto de 2012 - EUA

Sete pessoas morreram em um tiroteio ocorrido no templo sikh de Oak Creek, no Estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Entre os mortos estava o atirador responsável pelo ataque, o militar reformado Wade Michael Page.

Julho de 2012 - EUA

Um atirador abriu fogo durante a estreia do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, na cidade de Aurora, no Estado americano do Colorado, matando 12 pessoas e ferindo 58. A vítima mais nova do ataque tinha 3 meses de idade.

Março de 2012 - França

Uma escola judaica em Toulouse, na França, foi alvo de um atirador, que deixou três crianças e um professor mortos. Um adolescente também ficou gravemente ferido.

O caso deixou o país em estado de choque, dias depois de o mesmo atirador ter realizado dois ataques com características semelhantes, quando três paraquedistas militares franceses foram mortos a tiros e um ficou ferido em Toulouse e na cidade próxima de Montauban.

Março de 2012 - Afeganistão

Dezesseis afegãos, incluindo nove crianças, foram mortos em um ataque atribuído ao sargento americano Robert Bales.

Julho de 2011 - Noruega

O atirador Anders Behring Breivik matou 77 pessoas e feriu 242 em dois ataques na Noruega. Ele fez disparos em um acampamento na ilha de Utoeya e também atacou prédios públicos com bombas no centro de Oslo.

Ao confessar as mortes, ele disse que suas ações eram necessárias para interromper a "islamização" da Noruega.

Em agosto passado, Breivik foi condenado a 21 anos de prisão.

Abril de 2011 - Brasil

Um ex-aluno armado invadiu uma escola municipal na zona oeste do Rio de Janeiro, matando ao menos 11 pessoas e ferindo outras 18. O atirador teria se suicidado quando a polícia chegou ao local.

Março de 2010 - China

O médico Zheng Minsheng, de 41 anos, matou a facadas oito crianças e feriu outros cinco alunos de uma escola primária. Ele foi contido por pedestres e seguranças da escola. Autoridades chinesas disseram que o autor sofria de transtornos psiquiátricos. Ele foi preso pouco depois do ataque.

Fevereiro de 2010 - EUA

Uma professora matou três colegas do corpo docente da faculdade de biologia de Huntsville, em Alabama, após saber que não seria efetivada no emprego. Ela foi presa.

Março de 2009 - Alemanha

O jovem Tim Kretschmer, de 17 anos, matou três professores e nove estudantes da escola de Albertville, em Winneden. Ele usava uma pistola de seus pais. Após o ocorrido, as leis de porte de armas se tornaram mais duras na Alemanha.

Setembro de 2008 - Finlândia

Matti Juhani Saari, vestido de preto e usando óculos de esqui, entrou armado em uma escola de hotelaria em Kauhajoki e matou nove alunos e um professor. A seguir, ele atirou em si mesmo e morreu mais tarde no hospital.

Uma semana antes, ele havia sido interrogado pela polícia, depois de ter colocado um vídeo na internet em que aparecia disparando um revólver. Ele tinha 22 anos e estudava para ser chef de cozinha.

Fevereiro de 2008 - EUA

Stephen Kazmierczak, de 27 anos, abriu fogo em uma sala de aula lotada na Northern Illinois University, em Chicago, matando cinco alunos e deixando outros 15 feridos, e se matando em seguida. Ele estava armado com três revólveres e uma espingarda, e os escondeu em um estojo de guitarra.

Fevereiro de 2008 - EUA

Uma estudante de enfermagem de 23 anos, identificada depois como Latina Williams, matou dois colegas no Louisiana Technical College, em Baton Rouge, e depois se matou.

Novembro de 2007 - Finlândia

Pekka-Eric Auvinen, de 18 anos, matou sete colegas e um professor na escola secundária de Jokela, cidade de Tuusula, e em seguida se suicidou. Antes do massacre, ele deixou um vídeo no site YouTube comemorando o fato de que estava prestes a realizar o ataque.

Abril de 2007 - EUA

Em um dos piores ataques a tiros da história americana, o estudante Cho Ceung-hu matou 32 pessoas na Universidade de Virginia Tech e se suicidou. A polícia depois descobriu que ele havia enviado uma mensagem em vídeo para uma emissora de televisão americana em que ele tentava justificar seus atos.

Outubro de 2006 - EUA

Charles Carl Roberts matou cinco meninas e deixou outras sete feridas em uma pequena escola de uma reclusa comunidade Amish na vila de Paradise, Pensilvânia. Depois de entrar na escola, ele mandou os meninos e os professores saírem. Em seguida, amarrou as meninas em frente a um quadro negro, atirou contra elas e se suicidou.

Setembro de 2006 - Canadá

Uma mulher morreu e outras 19 pessoas ficam feridas quando um homem vestido de negro e armado com três revólveres invadiu o Dawson College (Montréal) na hora do almoço. Estudantes fugiram e se trancaram nas salas de aula, enquanto Kimveer Gill, de 25 anos, percorria e vigiava os corredores. Ele morreu durante um tiroteio com policiais.

Março de 2005 - EUA

Jeffrey Weise, de 16 anos, matou seu avô e a parceira dele antes de se encaminhar para a escola secundária Red Lake, em Minnesota. Ali, ele matou um professor, um segurança e cinco alunos em um ataque que durou 10 minutos. A seguir, ele se suicidou.

Setembro de 2004 - Argentina

Três estudantes morreram e cinco ficaram feridos quando um adolescente de 15 anos abriu fogo com uma pistola em uma sala de aula em uma escola nas Ilhas Malvinas (ou Falklands). Ele foi preso em seguida.

Setembro de 2004 - Ossétia do Norte (Rússia)

Durante três dias, militantes chechenos e da Ingushétia fizeram mais de mil reféns, incluindo quase 800 crianças em uma escola russa em Beslan. Entre suas exigências, estava o fim da Guerra da Chechênia. Forças de segurança russas terminaram a crise com a invasão do local, operação que causou a morte de cerca de 380 pessoas.

O governo russo foi acusado de ter usado força excessiva, e analistas apontam o episódio como catalisador de reformas que levaram a uma maior concentração de poder presidencial e uma diminuição das liberdades individuais no país.

Abril de 2002 - Alemanha

Um aluno expulso matou 14 professores, dois estudantes e um policial em um tiroteio na escola Gutenberg, em Erfurt. O episódio terminou com o suicídio do rapaz. Trata-se do pior incidente do tipo na Alemanha em décadas, e o então chanceler Gerhard Schröder, descreveu o ocorrido como "além da força da imaginação".

Abril de 1999 - EUA

Eric Harris, de 18 anos, e Dylan Klebold, de 17, mataram 12 estudantes e um professor em um ataque planejado meticulosamente na escola secundária de Columbine, em Denver, Colorado. O massacre comoveu o mundo e se tornou um marco na história americana. Usando máscaras e roupas negras, os dois tomaram o controle dos corredores com revólveres e bombas caseiras. Depois, se mataram.

Março de 1996 - Escócia

Thomas Hamilton matou 16 crianças com idades entre 5 e 6 anos e uma professora, durante um ataque que durou três minutos, na quadra de uma escola primária em Dunblane. Ele se suicidou depois. O ataque provocou uma enorme reação na Grã-Bretanha e levou ao estabelecimento de leis que proíbem a venda e a posse da maioria de revólveres disponíveis no mercado do país.