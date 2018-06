Religião tornou-se ameaça à liberdade, diz Salman Rushdie sobre atentado

O esritor Salman Rushdie, autor de Versos Satânicos, livro que lhe valeu uma fátua (uma espécie de sentença de morte), emitiu uma declaração sobre o ataque ao jornal de humor francês Charlie Hebdo publicada na English PEN, associação literária britânica:

"Religião, uma forma medieval de irracionalidade, quando combinada com armamento moderno tornou-se uma ameaça real às nossas liberdades. Esse totalitarismo religioso causou uma mutação mortal no coração do Islã e nós vemos as trágicas consequências em Paris, hoje. Eu apoio o Charlie Hebdo, como todos devemos apoiar, para defender a arte da sátira, que sempre foi uma força pela liberdade e contra a tirania, desonestidade e estupidez. 'Respeito pela religião' tornou-se um código para 'medo da religião'. Religiões, como outras ideias, merecem críticas, sátira e, sim, nosso destemido desrespeito."