Religiosos e famílias estão protegidos, afirma igreja de brasileiros no Níger

RIO - A Igreja Presbiteriana Viva (IPV), que é sediada em Volta Redonda (RJ) e teve dois templos em Niamei, Níger, atacados durante protestos no fim de semana, divulgou na tarde desta segunda-feira, 19, nota afirmando que os religiosos e famílias que mantém no país africano estão protegidos. Segundo o texto, a IPV resolveu não divulgar o nome de nenhum de seus integrantes envolvidos no episódio para preservar a sua segurança.

Leia a íntegra da nota:

"Temos acompanhado pela TV e internet a cobertura dos protestos em Niamei contra a charge do profeta Maomé publicada pela revista satírica francesa `Charlie Hebdo'. Estes protestos deixaram pelo menos sete Igrejas incendiadas neste último sábado, 17 de janeiro. Dessas sete, duas foram Igrejas nossas que nasceram naquela região nos últimos anos.

"A comunicação direta com nossos Pastores no local tem sido restrita ao coordenador dos nossos trabalhos na África. Sabemos que muitas notícias equivocadas podem surgir neste momento tão delicado, por isso, queremos esclarecer e afirmar que os Pastores e suas equipes e famílias estão bem e reunidos em segurança.

"Escolhemos não divulgar nenhum nome envolvido para a segurança dos mesmos e vamos manter este post atualizado com possíveis novas informações nos próximos dias. Todo e qualquer contato referente a estes assuntos pedimos que seja feito apenas à IPV Sede. Contamos com suas orações!

Ministério de Comunicação".

A instituição religiosa foi criada em 1993. Segundo seu site, tem representações em pelo menos 13 Estados brasileiros e em cinco países, além do Brasil e do Níger: Equador, Argentina, Bolívia, Portugal e Espanha.