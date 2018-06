Religiosos enfrentam sindicalistas nas ruas Integrantes de partidos islâmicos entraram ontem em choques com membros do principal sindicato da Tunísia, em cenas de pancadaria no centro de Túnis. Há uma semana, a maior central sindical tunisiana convocou uma greve geral contra o aumento do desemprego. Ontem, islamistas que apoiam o governo partiram para cima dos grevistas com bastões e facas.