Remédio causou mortes de 13 mulheres na Índia

Segundo outra autoridade, as autópsias realizadas nos corpos das vítimas não indicam falhas nos procedimentos cirúrgicos. O médico que realizou as cirurgias, R.K. Gupta, continua preso. Ele tem sido acusado de promover muitos procedimentos no mesmo dia, mas nega responsabilidade pelas mortes e atribui a culpa aos medicamentos. Mesmo assim, ele confessou que costumava realizar até dez vezes mais cirurgias por dia do que o indicado pelos protocolos do governo.

Na sexta-feira, a polícia prendeu o diretor da farmacêutica Mahawar Pharma, Ramesh Mahawar, e seu filho. Eles são acusados de fraudar as exigências feitas pela Administração de Drogas e Medicamentos. Fonte: Associated Press.