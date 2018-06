Remoção do Costa Concórdia durará mais que previsto Engenheiros começaram nesta segunda-feira a erguer e remover o cruzeiro Costa Concórdia de um recife no litoral da Toscana, a poucos metros da ilha de Giglio, na Itália, onde está naufragado desde janeiro do ano passado. Por se tratar de uma operação complicada, os trabalhos deverão demorar mais do que as 12 horas inicialmente previstas e terminar só amanhã.