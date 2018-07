Renda regional e expectativa de vida definiriam compensação

Os shiduzhe querem que o governo pague indenização às famílias de pais órfãos que já não podem ter filhos, usando por base de cálculo a renda per capita de cada província e o número de anos que o filho único morto viveria, de acordo com a média de expectativa de vida do país.

"Quando o governo requisita a terra de alguém, ele paga compensação. No nosso caso, o governo tirou nosso direito de ter outro filho, ele requisitou nosso apoio legal, portanto a indenização é razoável", diz a mãe de Dier.

A reivindicação faz parte da petição que os representantes dos shiduzhe entregaram à Comissão Nacional de População e Planejamento Familiar em junho.

Mas o grupo não quer apenas apoio financeiro. Os pais órfãos enfrentam uma série de outros percalços, que incluem dificuldades para se internar em casas de repouso ou realizar cirurgias pela ausência de autorização dos filhos, que não estão mais vivos.

"O grande problema é a sobrevivência na idade avançada. Há um antigo provérbio chinês que diz 'criar filhos para a velhice'. Como eles não têm filhos, há dúvida sobre seu futuro", afirma Shi Bonian, professor da Universidade da Juventude da China para Políticas Sociais.

A ex-presidente da Fundação para o Bem-Estar Populacional da China, Miao Xia, ressaltou que o governo já tem algumas políticas de apoio financeiro às famílias que sofreram as consequências da política de filho único, mas reconheceu que elas são insuficientes.

"Na medida em que os pais perdem a capacidade de trabalhar, eles passam a depender dos filhos, cuja morte é um baque econômico para a família", diz Miao.

Shi afirma que além de dar apoio financeiro, o governo deveria criar mecanismos comunitários de amparo aos pais órfãos que já não podem cuidar de si próprios.

Os shiduzhe enfrentam ainda dificuldades de se ajustar a uma sociedade na qual os filhos ocupam um papel central e ter descendentes é considerada a realização máxima da existência.

"Quando pessoas da nossa idade se encontram, o assunto mais comum são os filhos, seus trabalhos, seus casamentos e seus filhos, mas nós perdemos isso para sempre. Os outros têm dificuldade em nos entender", afirma a mãe de Dier, que tem 58 anos e é casada com um homem de 61.

Miao acrescenta que superstições tradicionais chinesas estigmatizam as famílias órfãs. "Ainda há certo grau de discriminação contra os shiduzhe, em razão da antiga crença de que a morte dos filhos é resultado de falhas cometidas por seus pais." / C.T.