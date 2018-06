Renzi defende mudança governo na Itália

O Partido Democrático, de centro-esquerda, é o principal grupo de apoio ao governo de Enrico Letta. Como Renzi é líder do partido e conta com o apoio de vários ministros do atual gabinete, ele tem o poder para substituir Letta, que foi indicado para o cargo de premiê em abril do ano passado, dois meses após uma eleição que teve resultado inconclusivo.

O líder do partido disse ainda que a realização de eleições antecipadas não são uma solução viável para a resolução da crise política no país.

Embora Renzi tenha reiterado que prefere assumir o cargo após a realização de eleições, as frustrações com o ritmo de reformas do atual governo fizeram aumentar os pedidos, dentro do próprio partido e da federação industrial Confindustria, para que ele assuma o cargo.

Para tentar acalmar as tensões políticas no país, Letta divulgou ontem uma lista com 57 medidas que ele pretende seguir, que incluem reformas no mercado de trabalho, cortes de impostos da folha de pagamento e um plano para contratar professores. Fonte: Dow Jones Newswires.