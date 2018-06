Renzi é empossado formalmente como premiê italiano Matteo Renzi, líder do Partido Democrático, foi formalmente empossado como primeiro-ministro da Itália. A posse encerra a mais recente tensão política na Itália, que já teve outros dois premiês desde as eleições legislativas inconclusivas do ano passado. Renzi assume o cargo após Enrico Letta, também do Partido Democrático, perder o apoio dos partidários por não conseguir retirar o país da crise econômica e renunciar na semana passada.