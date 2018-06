Rep. Centro-Africana: 30 morrem em ataque à igreja

O ataque ao complexo da Igreja de Fátima, onde centenas de civis tinham procurado refúgio da violência que assola as ruas de Bangui, foi o maior realizado por combatentes muçulmanos desde que a coalizão Seleka foi tirada do poder no início deste ano.

"Nós estávamos na igreja quando ouvimos os disparos do lado de fora", disse o padre Freddy Mboula à Associated Press. "Houve gritos e após 30 minutos de tiroteio havia corpos por toda a parte."

Pelo menos 30 pessoas morreram no ataque, disse à reportagem o padre Paul Emile Nzale. Um repórter da AP relatou que viu ao menos 20 corpos sendo levados para um hospital da cidade, porque o necrotério local não estava em serviço.

A violência que varreu a cidade de Bangui em janeiro foi causada pelos conflitos entre milicianos cristãos e muçulmanos, que já temem represálias mortais por conta do ataque desta quarta-feira. Fonte: Associated Press.