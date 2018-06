Rep. Centro-Africana: ONU quer mediar fim do conflito

Ladsous conversou com repórteres depois de participar de uma reunião com representantes de diversas nações nesta quarta-feira que tinha como objetivo traçar um roteiro para tentar cessar com a violência na República Centro-Africana. O primeiro passo, segundo ele, é a participação em um fórum na capital da República do Congo, Brazzaville, com início partir de 21 de julho.

Milhares de pessoas foram mortas desde que a crise política se aprofundou no país em dezembro e provocou uma violência sem precedentes entre as comunidades cristãs e muçulmanas.

"A esperança é que possa ser decidido que as hostilidades cessem e que as armas baixem", disse Ladsous. Fonte: Associated Press.