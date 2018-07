Reparo do superjumbo da Qantas custou US$ 143,6 mi

Segundo a empresa, os reparos ocorreram no prazo previsto, dentro do orçamento estipulado e tiveram a cobertura do seguro. As informações foram dadas por executivos da Qantas e da fabricante da aeronave, a europeia Airbus.

O "Nancy Bird-Walton" decolará de Cingapura no sábado e recomeçará seus voos comerciais no dia 28 de abril, informou o chefe do centro integrado de operações da Qantas, Alan Milne. As informações são da Dow Jones.