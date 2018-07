Repercussão no mundo da morte de Chávez

Já o ministro britânico das Relações Exteriores, William Hague, enviou condolências à Venezuela e à família de Chávez, ao dizer que ele "deixou uma impressão duradoura sobre o país e mais amplamente durante seus 14 anos como presidente".

Por sua vez, o primeiro-ministro canadense, Stephen Harper, disse esperar que a morte de Chávez traga a esperança de um futuro melhor ao povo venezuelano. "Neste momento chave, espero que o povo da Venezuela possa agora construir para si um futuro melhor, mais brilhante com base nos princípios da liberdade, democracia, Estado de direito e respeito aos direitos humanos", disse Harper, em nota. As informações são da Associated Press.