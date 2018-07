Réplica de 8,2 graus atinge ilha de Sumatra, sob alerta de tsunami

Texto atualizado às 9h01

BANDA ACEH, INDONÉSIA - Um terremoto de 8,2 graus de magnitude na escala Richter atingiu nesta quarta-feira, 11, a ilha de Sumatra, na Indonésia, que já se encontra sob alerta de tsunami.

Este terremoto é a terceira réplica ao tremor de 8,6 graus que afetou a costa da Indonésia, próximo à província de Aceh, e gerou um alerta de tsunami em 28 países banhados pelo Oceano Índico.

Pânico

O alerta de tsunami nos países ao longo do Oceano Índico após a ocorrência de um terremoto de 8,7 graus de magnitude no mar da Indonésia levou pânico aos moradores do litoral da região

Pessoas fogem para pontos mais altos em carros e motocicletas. Muitos choram, outro gritam "Deus é grande" enquanto deixavam suas casas. Houve caos nas estradas e agitação. Relatos de moradores são ouvidos nas rádios locais e há informações de pessoas feridas durante a fuga.

O tremor foi sentido em Cingapura, Tailândia, Bangladesh, Malásia e Índia. Prédios de apartamentos e escritórios mais altos na costa oeste da Malásia sofreram abalos por pelo menos um minuto.

Medidas

O Centro Nacional de Alertas de Desastres da Tailândia ordenou evacuação de moradores de seis províncias ao longo da costa oeste, incluindo os destinos turísticos mais populares do país, Phuket, Krabi e Phang-Nga.

O solo da Indonésia possui várias falhas que a torna propensa a atividades vulcânicas e sísmicas. Em 26 dezembro de 2004, um terremoto de 9,1 graus de magnitude provocou um tsunami no Oceano Índico que deixou 230 mil mortos, quase três quartos deles em Aceh.

