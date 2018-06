Repórter brasileiro é detido por 7 horas

O jornalista brasileiro Hugo Bachega, que cobre a crise no Cairo para o jornal O Globo, foi detido por sete horas no fim da tarde de sábado. A detenção aconteceu em um bloqueio do Exército nas imediações da Praça Ramsés, onde islamistas e forças de segurança se enfrentaram. "Fui muito bem tratado enquanto prestei esclarecimentos", afirmou o repórter.

Desde a sexta-feira, multiplicaram-se os casos de jornalistas detidos em postos de controle por "falta de autorização de trabalho".