Repórter da BBC Brasil explica xadrez político no Oriente Médio

A repórter e analista da BBC Brasil no Oriente Médio, Guila Flint, explica o contexto político da escalada da violência entre Israel e palestinos nos últimos dias. O papel do Egito pode ser fundamental, já que o novo governo do país é menos alinhado com Israel do que o anterior, liderado por Hosni Mubarak.

A Irmandade Muçulmana, partido no poder no Egito, tem laços próximos ao grupo palestino Hamas, que controla a Faixa de Gaza. Guila Flint comenta ainda a reação dos israelenses aos primeiros ataques a míssil contra Tel-Aviv desde a guerra no Golfo, na conversa com o jornalista Rogério Wassermann.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC