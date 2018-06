Repórter do Washington Post pode ser condenado por espionagem no Irã Repórter do Washington Posto no Irã, Jason Rezaian enfrenta quatro acusações na Justiça, incluindo espionagem, afirmou a advogada dele ao jornal. A advogada, Leila Ahsan, disse ao Post que Rezaian também enfrenta acusações de "realizar propaganda contra o establishment", "colaborar com governos hostis" e "coletar informação sobre política interna e exterior e fornecê-la a indivíduos com intenções criminosas".