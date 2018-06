Repórter dos EUA é sequestrado perto da fronteira turca O jornalista americano James Foley, de 39 anos, está desaparecido na Síria depois de ter sido sequestrado, há seis semanas, perto da fronteira com a Turquia. A informação foi revelada ontem pela família de Foley. Veterano de várias coberturas em zonas de conflito no Oriente Médio, como no Iraque e na Líbia, o repórter escrevia para a agência France Presse e site internacionais, como o Global Post.