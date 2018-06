Repórter egípcio é morto em posto militar

O jornalista, que trabalhava para o jornal Al-Ahram, e um colega estavam na estrada após uma entrevista com o recém-nomeado a governador da província de Beheira. Os dois foram parados em uma base militar e os soldados exigiram suas carteiras de identidade e comprovantes de que eram da imprensa.

Depois de terem cumprido com o pedido, os soldados disseram que os dois tinham violado um toque de recolher noturno imposto pelos militares.

As fontes disseram que Abdel-Raouf e o outro jornalista passaram a dirigir sem

permissão. Em seguida, um soldado do posto de controle abriu fogo, matando Abdel-Raouf. O colega do jornalista morto ficou ferido quando o carro bateu em uma árvore. Fonte: Associated Press.