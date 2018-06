Repórter italiano sequestrado na Síria é libertado

A assessoria de imprensa do primeiro-ministro da Itália, Enrico Letta, informou que o cidadão belga Pierre Piccinin também está "livre" e viaja no mesmo voo que Quirico.

Não foram divulgados detalhes sobre a libertação de Quirico. O repórter entrou na Síria pela fronteira com o Líbano em 6 de abril. Três dias depois, ele desapareceu a caminho de Homs, na região central do país. Não se sabe ao certo quem aprisionou a dupla. Fonte: Associated Press.