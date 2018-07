Repórter retirada de Homs deve voltar à França nesta 6ªf

A fonte informou que Edith Bouvier atravessou a fronteira entre a Síria e o Líbano até Bekaa Valley, no nordeste do país, e foi levada para o hospital Hotel-Dieu de France, em Beirute, onde ela chegou logo após a meia-noite de quinta-feira (horário local).

A autoridade, falando sob condição de anonimato, afirmou que o comboio de ambulâncias e veículos da polícia percorreram as montanhas do Líbano em meio a uma forte tempestade de neve a fim de levar Bouvier para Beirute.

Bouvier foi ferida em um ataque com foguetes durante a ofensiva das tropas síria no bairro de Baba Amr, na cidade de Homs. O ataque também matou dois jornalistas ocidentais, a repórter americana Marie Colvin e o fotógrafo francês Remi Ochlik, e feriu o fotógrafo britânico Paul Conroy. As informações são da Associated Press.