Repórteres Sem Fronteiras exigem esclarecimento A entidade internacional de defesa da liberdade de imprensa Repórteres Sem Fronteiras lamentou a morte do cinegrafista francês Gilles Jacquier. "Jaquier é o primeiro jornalista estrangeiro a ser assassinado na Síria desde o início da revolta. Nossos pensamentos estão com sua família e seus colegas. Fazemos um chamado às autoridades para que esclareçam esse trágico evento com a ajuda dos observadores da Liga Árabe."