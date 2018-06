Representante da ONU se reúne com governo ucraniano

Feltman se encontrou hoje com o presidente interino da Ucrânia, Oleksandr Turchynov. Na terça-feira, Feltman passou por Moscou e se encontrou com Gennady Gatilov, um vice-ministro das Relações Exteriores. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, William Hague, também chegou à Ucrânia para conversar com os líderes do país.

Em outro fronte, Burkhalter deve se encontrar com Putin para discutir Ucrânia e o status dos observadores da OSCE em missão. Oito observadores militares internacionais que viajavam com a missão da OSCE e foram feitos reféns por insurgentes pró-Rússia na cidade de Slaviansk, no leste do país, foram libertados no sábado.

Os Estados Unidos e as nações europeias intensificaram os esforços diplomáticos antes da eleição presidencial na Ucrânia, marcada para 25 de maio, porque a insurgência pró-Rússia segue se manifestando, especialmente no leste. Fonte: Associated Press.