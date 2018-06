Soltanieh disse à Associated Press que seu sucessor ainda não foi anunciado, mas que sua saída do posto de representante do país na AIEA faz parte das mudanças promovidas pelo novo presidente do Irã, Hasan Rouhani.

Na semana passada, Rouhani nomeou o ex-chanceler Ali Akbar Salehi para dirigir a Organização de Energia Atômica do Irã, responsável pelo programa nuclear do país. Fonte: Associated Press.