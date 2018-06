Representantes da Colômbia e das Farc chegam a Oslo

Na terça-feira, as duas partes disseram, em comunicado, que se reuniram hoje e que no dia seguinte fariam uma coletiva de imprensa. Mas o encontro deve ocorrer em um hotel nas proximidades da capital norueguesa na quinta-feira, um dia depois do previsto. Uma segunda etapa das negociações, envoltas em mistério, está programada para acontecer em Havana, Cuba.

O governo Santos e as Farc disseram que o processo exige discrição para evitar mal-entendidos. O presidente afirmou que tenta evitar "circos midiáticos" ao redor das negociações.

"Não quero criar falsas expectativas", disse Humberto de la Calle, ex-vice-presidente e chefe da delegação negociadora, antes de sair de Bogotá na tarde de terça-feira. Ele disse aos jornalistas que "com otimismo moderado...esperamos trazer boas notícias para a Colômbia".. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.