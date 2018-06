Representantes da UE e Irã devem se encontrar em breve A chefe de política externa da União Europeia, Catherine Ashton, disse nesta sexta-feira que espera chegar a um acordo com o Irã sobre a data das negociações referentes ao programa nuclear do país do Oriente Médio. Ashton deve se encontrar com o ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em setembro.