Representantes de quase 200 países se reúnem para cúpula climática da ONU

DOHA - Representantes de quase 200 países estão reunidos no Qatar para a cúpula climática anual da Organização das Nações Unidas (ONU), que começa nesta segunda-feira, 26.

Um dos principais desafios do encontro, que busca discutir maneiras de combater o aquecimento global, será levantar ajuda financeira climática para nações pobres, em um momento no qual os orçamentos estão ameaçados pela crise econômica.

Os países ricos já disponibilizaram US$ 30 bilhões em empréstimos em 2009, mas um fundo climático designado para levantar US$ 100 bilhões anualmente para os países pobres ainda não foi colocado em prática. As informações são da Associated Press.