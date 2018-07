Repressão deixa mais de 140 mortos na Síria em 2 dias Forças de segurança da Síria atacaram ativistas e desertores do exército nesta terça-feira em várias cidades do país, matando pelo menos 47 pessoas, o que elevou o número de mortos na violência dos últimos dois dias para mais de 140, mesmo com o regime preparado para permitir a entrada de uma missão de observadores da Liga Árabe no país a partir da quinta-feira.