Repressão do governo deixa dez mortos no Malavi O presidente do Malavi, Bingu Wa Mutharika, atacou manifestantes hoje, após dois dias de protestos deixarem pelo menos 10 pessoas mortas em um levante popular sem precedentes no país da África austral. Funcionários de hospitais e ativistas afirmam que as vítimas foram mortas a tiros, e que na cidade de Mzuzu, no norte do país, 44 pessoas foram internadas com feridas provocadas por armas de fogo.