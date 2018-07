Repressão na Síria matou mais de 2.900, diz ONU

"Segundo a lista detalhada de nomes de pessoas que temos, o número total de pessoas mortas desde o início dos protestos na Síria supera 2.900", disse o porta-voz da comissão, Rupert Colville.

Segundo ele, este número pode subir porque "um grande número de pessoas" estão desaparecidas na Síria desde meados de março, quando tiveram início as manifestações contra o regime do presidente Bashar Assad, e a ONU ainda tem de verificar seus paradeiros.

Na terça-feira, Rússia e China vetaram o esboço de resolução no Conselho de Segurança que previa a imposição de sanções contra Assad. Brasil, África do Sul, Índia e Líbano, membros não permanentes do conselho, se abstiveram. As informações são da Dow Jones.