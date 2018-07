Repressão na Síria matou mais de mil, denuncia ONU

Ontem, na ONU, o Brasil condenou a violência, mas mostrou que não apoiará nenhuma ação contra o país. O Itamaraty chegou a elogiar as reformas políticas feitas pelo governo de Assad e alertou que a Síria é central na estabilidade do Oriente Médio, em um recado velado de que uma guerra em Damasco poderia significar um conflito regional. EUA e Europa pedem ações duras contra Damasco.

A ONU abriu investigações e ontem pediu que os responsáveis pela violência sejam levados à Justiça. No entanto, a organização foi impedida por Assad de entrar na Síria. O organismo coletou informações de dissidentes e dos mais de 8 mil sírios que já deixaram o país e fugiram para a Turquia. Segundo a comissária da ONU para Direitos Humanos, Navi Pillay, o governo sírio teria sido responsável por "execuções sumárias, prisões em massa e tortura". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.