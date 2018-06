O ministro de Finanças e Orçamento Christophe Bremaidou, de Segurança Josue Binoua e de Agricultura Joseph Bendounga foram demitidos, assim como o diretor de Contas Públicas Nicolas Geoffroy Gourna-Douath.

"Todos os movimentos em diferentes contas do Tesouro estão suspensos até segunda ordem", informou o comunicado do governo. Fonte: Associated Press.