República Centro-Africana tem 24 candidatos ao governo

O conselho nacional de transição determina a elegibilidade dos candidatos antes da votação na segunda-feira para presidente interino. A República Centro-Africana tem uma história de golpes e ditaduras. Djotodia renunciou há cerca de uma semana em meio ao criticismo internacional sobre sua incapacidade de impedir que as matanças se transformem em um genocídio.

Mais de 1 mil pessoas foram mortas somente no mês de dezembro e cerca de 1 milhão abandonaram seus lares, depois que milícias cristãs retaliaram a tomada de poder pelos rebeldes muçulmanos. Há temores de que possa haver mais conflitos assim que o líder interino for nomeado. Fonte: Associated Press.