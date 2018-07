República Checa desiste de escudo dos EUA

De acordo com Alexander Vondra, o país desistiu de abrigar os radares norte-americanos. "Resolvemos a questão de uma maneira elegante", disse, após encontro com o subsecretário de Defesa dos EUA, William Lynn. "Podemos retomar (a participação no projeto) no futuro, mas é prematuro discutir isso agora".

A justificativa oficial para a desistência checa foi o fato de a adoção do sistema americano não ser mais necessária por causa do novo projeto de defesa antimísseis aprovado na última conferência da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Lisboa, no ano passado. "Nossa oferta foi ultrapassada pelos fatos", disse Lynn. "O encontro de Lisboa mudou a natureza do projeto de defesa antimísseis em que estamos trabalhando".

O atual plano de Obama prevê a instalação de radares em terra e no mar. Os equipamentos deveriam ser instalados em alguns países do Leste Europeu, como Romênia e Polônia. Além disso, os norte-americanos enviaram para o Mar Mediterrâneo o porta-aviões USS Monterrey, capaz de interceptar e derrubar mísseis. As informações são da Associated Press.