República Tcheca fecha bares, restaurantes e escolas até novembro

PRAGA - O governo da República Tcheca decretou nesta segunda-feira, 12, o fechamento imediato de todas as escolas, bares e restaurantes até o dia 3 de novembro, para conter o aumento do número de casos de Covid-19 no País.

Um pacote de restrições, destinado principalmente a escolas e atividades de lazer, já tinha entrado em vigor nesta semana, para conter o avanço do novo coronavírus. No entanto, o aumento exponencial do número de infecções levou o governo tcheco a optar por medidas mais rigorosas até o final do estado de emergência, declarado até o dia 3 de novembro.

“Não podemos nos dar o luxo de falhar, então, essa tentativa terá que ser bem-sucedida”, explicou o primeiro-ministro do país europeu, o magnata Andrej Babis.

A República Tcheca, que conta com 10,7 milhões de habitantes, foi um dos países mais bem-sucedidos na contenção do vírus no início da pandemia de Covid-19, mas agora é a nação europeia mais afetada, com quase 500 casos por 100 mil habitantes registrados nas duas últimas semanas, na frente da Bélgica (402,5) e da Espanha (308,1).

Até agora, as escolas do País estavam funcionando de acordo com um sistema híbrido, que combinava aulas presenciais e a distância, mas o governo considerou mais prudente encerrar, temporariamente, todas as atividades ligadas ao setor.

Os bares também terão que fechar as portas. Os restaurantes, apesar de não poderem receber clientes, estão autorizados a preparar pratos para a viagem.

O consumo de álcool nas ruas, por sua vez, foi totalmente proibido, o número de pessoas reunidas em espaços ao ar livre não pode passar de seis e o uso de máscara agora é obrigatório nos meios de transporte.

O objetivo é reduzir a taxa de transmissão de 1,3 para 0,8, de acordo com o ministro da Saúde, Roman Prymula. Nesta segunda, o número de mortes por Covid-19 na República Tcheca chegou a 1.045. EFE