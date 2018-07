Republicano ataca democrata em novo vídeo de campanha O republicano Mitt Romney tentou ontem se livrar da imagem de um milionário desinteressado. Em uma nova propaganda para a TV, o candidato aparece com um figurino modesto - camisa xadrez de gola aberta - e diz que ambos, o presidente Barack Obama e ele, "se importam com os pobres e com as famílias de classe média". "A diferença é que eu sei o que fazer para a economia melhorar. E o farei", disse. A eleição americana já começou em vários pontos do país. Nas próximas semanas, 30 Estados americanos permitirão que os eleitores votem pelo correio ou por meio de cédulas depositadas antes da votação. Estimativas apontam que cerca de 46 milhões de pessoas, o equivalente a um terço do eleitorado, anteciparão o voto este ano - em 2004, apenas 20% dos eleitores votaram antecipadamente. / D.C.M.