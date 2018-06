Republicano diz ser possível zerar déficit em 10 anos

Segundo o deputado, o adiantamento será possível sem aumento de impostos, reiterando uma condição importante para os republicanos concordarem com a redução do déficit. Ele se negou a quantificar o que queria dizer com um grande adiantamento.

Ryan não forneceu qualquer detalhe sobre como ele e outros líderes republicanos pretendem equilibrar o Orçamento federal em 10 anos. Ele incluiu profundos cortes de gastos que foram amplamente criticados pelos democratas.

O deputado também disse que é favorável à revisão dos cupons de alimentação e de outros programas, mas insistiu que isso não envolveria "reduzir esses programas." Os comentários de Ryan foram feitos antes de a Câmara votar hoje uma lei que suspenderia o teto da dívida por três meses. Ryan disse que pretende trabalhar na Câmara para que a revisão de impostos seja aprovada este ano, também em bases que não aumentam impostos.

Ryan afirmou que não vai insistir no diferencial entre o imposto cobrado sobre a renda de ganhos de capital e renda regular como parte da revisão de impostos. Nos últimos 20 anos, o imposto sobre ganhos de capital foi menor do que o imposto sobre a renda normal. As informações são da Dow Jones.