Republicano 'enforca' a cadeira vazia de Obama Clint Eastwood protagonizou um dos momentos mais marcantes da Convenção do Partido Republicano ao "conversar" com uma cadeira simbolizando o presidente Obama. Um militante republicano de Austin, no Texas, gostou da alegoria e "enforcou" uma cadeira. O protesto foi criticado por lembrar a execução de negros pela Ku Klux Klan.